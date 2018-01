Jaguar et Land Rover, deux marques qui ont le vent en poupe selon Tata : "Malgré des conditions difficiles au sein de certains marchés clés, Jaguar-Land Rover a réalisé sa meilleure année en termes de ventes, avec 621 109 véhicules, +7% par rapport à 2016" note le groupe indien dans un communiqué.Une année record qui représente un triplement du volume vendu entre 2009 et 2017, toujours selon Tata.Dans le détail des marques, Land Rover a logiquement plus vendu que Jaguar, mais a bien moins progressé. Le spécialiste du tout-terrain a vendu l'an dernier 442 508 autos de par le monde (+2%), le premier modèle immatriculé étant le Discovery Sport (126 078 unités).avec un volume distribué de 9079 véhicules, constitué pour moitié de Land Rover Evoque.Jaguar, pour sa part, n'a jamais autant vendu d'autos qu'en 2017 : 178 601 VN distribués, +20%. Le SUV F-Pace a permis à la marque au félin d'augmenter ses immatriculations partout, il est devenu son best-seller sur quasiment tous les marchés. En France, Jaguar a reculé de 5,6% l'an dernier, avecLe groupe Tata indique que ces bons résultats sont surtout le fruit du succès des modèles Jaguar-Land Rover aux Etats-Unis et en Chine, tandis que le business aurait été plus compliqué en Europe et ailleurs.