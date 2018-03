« Dacia s’inscrit parfaitement dans de nouveaux modes de consommation où les clients décident d’acheter « moins mais mieux ». Ils s’orientent ainsi vers des biens plus durables, de qualité, payés au juste prix et sans sacrifier pour autant au confort ou à l’esthétisme. Dacia est le seul constructeur automobile à s’être inscrit durablement dans ce mouvement et permettre ainsi à des millions de clients de se faire plaisir en achetant un véhicule neuf et fiable à un prix imbattable », souligne François Mariotte, directeur des ventes et du marketing de Dacia.

En ce mois de mars 2018, Dacia est à la fête. Non seulement, la marque s’expose au salon de Genève mais vient de franchir un cap historique :. En moins de 15 ans, Dacia a également dépassé le million d’immatriculations en France. Et l’année 2017 a fortement contribué àSelon la marque, 25 pays ont établi un record de volume ou de part de marché sur cet exercice.Et petite récompense,en étant la voiture la plus vendue à particulier avec 194 231 unités. (A lire aussi Top 25 des modèles les plus vendus en Europe en janvier 2018 Il y a 15 ans, la marque roumaine lowcost comptait alors un seul modèle et aujourd’hui se décuple en une gamme de 6 modèles. Depuis, un lien fort et durable s’est créé entre la marque et ses clients, de là à devenir de vrais aficionados ! La communauté Dacia ne cesse de s’agrandir et de se rassembler lors de traditionnels rendez-vous comme le fameux pique-nique Dacia.