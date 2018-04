Le réseau AD Poids Lourds se renforce avec le rachat des ateliers de la société Laurent Père et Fils situés à Albertville et à Chalon-sur-Saône. Ces deux sites assurent des activités de service de proximité, de distribution et de prestation de services. Ils sont également membres du réseau Alltrucks . L’opération porte sur la totalité des activités et des effectifs (19 salariés).Le site de Chalon-sur-Saône est intégré à la nouvelle enseigne AD Poids Lourds Gobillot, qui comprend sept sites. Le site d’Albertville rejoint l’enseigne Truck Services, qui dispose désormais de huit sites.« Ces acquisitions soulignent notre volonté de développer nos activités poids lourds afin de nous positionner comme le principal réseau de proximité. Notre objectif est de proposer, partout en France, 250 points de service où les clients pourront trouver des services et des offres de qualité », souligne Guillaume Faurès, directeur général des activités poids lourds chez Autodistribution.Le réseau AD Poids Lourds dénombre à ce jour plus de 200 points de service dans l’Hexagone.