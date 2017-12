Des commandes livrées en quelques jours

Même si Fiat Chrysler Automobile (FCA) ne les importe plus lui-même, les marques Dodge et Ram Trucks continuent d'être distribuées en Europe. En effet, depuis le 1er Juillet 2017, AGT Europe a été nommée par FCA comme importateur officiel en Europe pour ces deux marques.Basée en Suisse, AGT Europe est une émanation d’AutoGlobalTrade (AGT) fondée en 2001. Cette entreprise qui emploie 40 collaborateurs, opère dans 90 pays à travers le monde comme importateur et exportateur d’automobiles, notamment américaines.Au travers d’un réseau d’une centaine de points de vente en Europe, elle a vend plus de 20 000 véhicules ces dernières années. Andreas Jenny, CEO d’AGT Europe, prévoit "d’augmenter le nombre de ces partenaires commerciaux à travers l’Europe".Fort d'un stock de centaines de véhicules, AGT Europe livre ses commandes en quelques jours, tout en proposant un large choix de configurations et d’options.Ainsi, l'importateur fournit les modèles de la gamme Ram 1500 (Sport, Laramie, Longhorn et Limited) avec les variantes de carrosserie (Regular, Quad et Crew Cab) et des éditions spéciales conçues en interne telles que l’AGT Edition 1 « Carbon ».Dans la gamme Dodge, il propose des Challenger, des Charger 4 portes ainsi que des SUV Durango.Tous ces modèles sont homologués et certifiés pour le pays dans lequel ils sont achetés et bénéficient d’une garantie « Platinum » dont les prestations dépassent celles du constructeur.