600 taxis à hydrogène en 2020

A très petits pas l'hydrogène fait son chemin en France. C'est ainsi que la société Air Liquide et l'Aéroport de Paris (ADP) ont installé une station à hydrogène publique dans la zone aéroportuaire d'Orly. Cette pompe alimentera une flotte d'une cinquantaine de taxis animés d'une pile à combustible.Conçue et installée par Air Liquide avec le soutien des pouvoirs publics au travers de la FCH JU, elle accompagne le déploiement d'une flotte de taxis hydrogène, baptisée Hype.Les véhicules sont remplis en moins de cinq minutes pour une autonomie d’environ 500 kilomètres. La flotte de taxis hydrogène parisiens Hype, a été lancée par la start-up Step (Société du Taxi Électrique Parisien) fin 2015, en partenariat avec Air Liquide.Aujourd’hui alimentée par une station Air Liquide installée dans Paris près du Pont de l’Alma, elle compte 50 véhicules hydrogène et prévoit d’en déployer 600 d’ici à 2020. Air Liquide ouvrira deux autres stations en 2018 en région parisienne (près de Versailles et à Paris-Charles de Gaulle).Le FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) est un partenariat public-privé qui soutient des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies énergétiques, des piles à combustible et de l'hydrogène en Europe.Cette infrastructure fait partie du projet H2ME financé par le FCH JU. Ce partenariat public-privé bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, de Hydrogen Europe et du Hydrogen Europe Research.Air Liquide s’engage d’ici à 2020 à produire au moins 50 % de l’hydrogène nécessaire à ces applications, sans rejet de CO 2 en combinant, l’utilisation des énergies renouvelables, l’électrolyse de l’eau et le reformage de biogaz.