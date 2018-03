Quelle est l’origine de la conception du comparateur de garages ?

Comment avez-vous procédé pour mettre en place Vroomly ?

Vous avez commercialisé une nouvelle offre début 2018, quelle est-elle ?

Et votre business model ?

Vous êtes un apporteur d’affaires ?

Quel est votre cœur de cible ?

Comment recrutez-vous et quels sont vos objectifs ?

En quoi vous rêvez-vous ?

Alexis Frerejean n’est pas à son premier coup d’essai. Mais avec la création de sa troisième start-up, le fondateur de Vroomly entend bien s’installer dans le paysage de la réparation automobile en France. D’une part car il a de nombreuses idées derrière la tête et d’autre part,auprès de l’incubateur de start-up, Via ID . Nous avions communiqué sur les études menées par ce comparateur de garages lors de sa création en 2017 (à lire Le coût d'entretien des voitures les plus vendues selon Vroomly ou Révision automobile : le prix moyen estimé à 193 euros ) mais Alexis Frerejean a souhaité nous expliquer ce qui se cache réellement derrière ces statistiques et nous dévoiler ses ambitions d’ici à 2019.Par le biais de recherches et d’études de marché et parmi tous les résultats, nous nous sommes aperçus quedans le sens où les enfants avaient tendance à entretenir leur véhicule chez le garagiste de leurs parents, qu’ils n’allaient pas voir ailleurs par manque de confiance. La deuxième chose est que malgré les préjugés qu’on peut tous avoir, la majorité des garagistes sont de vrais professionnels, travaillant au juste prix et privilégiant la qualité. Nous souhaitions doncet établir ce qui serait le juste prix pour une prestation de qualité.Nous avons créé un algorithme et avons travaillé sur cinq années de factures, de 18 interventions de l’entretien courant, provenant de 700 garages, ce qui représente environ(représentatif de 95% du parc). A partir de ces données, nous pouvions donc proposer aux automobilistes une soixantaine de devis exacts avec un quintette prioritaire d’ateliers répondant aux meilleurs critères comme la proximité, le prix, etc.Nous avons lancé la certification Vroomly par le biais de notre charte Garagistes de confiance (voir photo). Ce document s’appuie sur quatre piliers : facturer au juste prix, créer une relation de confiance, faciliter la vie des clients et réaliser un travail de qualité. Les garages qui répondent aux mieux à l’ensemble de tous les critères et s’ils ont des avis clients satisfaisants, nous pouvons les certifiés Vroomly. A savoir que nous appelons les garagistes chaque semaine et les clients après chaque prestation pour définir ces avis. Pour avoir une idée, sur 100 000 visiteurs uniques par mois (+10% toutes les semaines), le taux de transformation s’élève à. Nous explosons les objectifs.Il faut comprendre que c’est entièrement gratuit pour les automobilistes. Nous demandons aux garagistes, qui je rappelle, remplissent nos critères de sélection, une cotisation mensuelle de 89 euros, sans engagement et nous ne prenons aucune commission. Notre rôle s’apparente un peu à un secrétaire virtuel des garagistes car nous nous nous occupons de toutes les démarches administratives en amont. Le professionnel répare la voiture, facture les services et c’est tout. Nous sommes ce petit bonus dans son trafic atelier qui lui facilite la vie et nous aimerions bien lui garantir 100% de sa clientèle potentielle Vroomly !Certains diront que oui, mais pas seulement. Ce ne sont pas des leads que nous apportons mais bien des rendez-vous réels en atelier.Nous souhaitons capter les franchisés d’enseignes de centres-autos et des garagistes indépendants. Concernant les groupes, nous pourrons signer quelques accords commerciaux avec plusieurs garages maisNous choisirons à la main car nous souhaitons rester transparents et impartials.Il y a des demandes entrantes car nous commençons à être visible mais nous comptons également deux commerciaux pour aller chercher des partenaires (sur une dizaine d’employés). Et nous sommes en train de développer l’algorithme de prix pour le pneumatique, le vitrage, la carrosserie et le balai d’essuie-glace. Mais nous n’irons jamais sur la mécanique lourde. En somme, nous allons devoir bien travailler car nous avons pour objectifmembres d’ici à 2019. Nous estimerons alors avoir atteint un maillage idéal. Nous réfléchissons également à se développer dans un premier pays européen limitrophe. Je n’en dirai pas plus.Nous voulons montrer que notre produit a une valeur macro et non autocentré sur lui-même. Nous voulons simplifier la vie des automobilistes et des professionnels et faire renaître la confiance les uns envers les autres. Nous voulons être cet ami prescripteur qu’on appelle à l’aide quand on a un souci.