100000 voitures vendues en ligne en 24 heures !

Des distributeurs automatiques de voitures pour repenser le "Customer Journey"

Derrière sa réputation de vieille dame industrielle difficile à dépoussiérer, l’automobile n’en finit plus d’intéresser ceux qu’on qualifie de « nouveaux entrants », issus de la tech, du e-commerce, de Californie, de Chine, etc.Début décembre, Alibaba, mastodonte chinois de la vente en ligne fondé par le brillant et déconcertant Jack Ma, défrayait la chronique en annonçant la conclusion d’un accord avec Ford. Il s’agit de vendre des voitures en ligne via la plateforme Tmall.La Chine est le plus avancé des marchés sur la question de la vente en ligne de véhicules, puisqu’on estime que ce canal a représenté un million d’unités en 2016, soit environ 5% du marché total. Alibaba veut aller plus loin et en a les moyens car le groupe revendique 500 millions de clients.De plus, il a récemment fait une démonstration de force lors de la fête très prisée en Chine du « Jour des célibataires ». Parmi les opérations spéciales mises en avant sur sa plateforme, on relevait une initiative sur l’automobile avec des marques chinoises (SAIC, BYD, etc.) comme des marques traditionnelles (Volkswagen, BMW, etc.). Résultat : plus de 100000 ventes de véhicules en une journée ! Des véhicules certes proposés à des tarifs avantageux. Tous secteurs confondus, Alibaba avait réalisé plus de 25 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 24 heures à l’occasion de cette fête des célibataires !Alibaba accélère dans le secteur automobile et vient d’annoncer le lancement d’une opération pilote exploitant des…distributeurs automatiques de voitures. Ils seront implantés dans les villes de Shanghai et Nanjing. En clair, les clients passeront par l’application Taobao d’Alibaba pour choisir leur voiture et déposer une caution. Ensuite, ils n’auront plus qu’à se rendre au distributeur de voitures pour la retirer, via un dispositif de reconnaissance faciale. Ils bénéficient de trois jours d’essai (remember Sarenza !). Les potentiels abus seront strictement encadrés par des clauses limitatives, tandis que la commercialisation de services associés est bien entendu envisagée. Si les premiers tests se révèlent concluants, le système pourrait être ensuite étendu à une dizaine d’autres villes.Dans un registre différent, rappelons encore qu’Alibaba et BMW viennent d’annoncer qu'ils coopéraient pour développer un haut-parleur connecté à commande vocale, pour une livraison attendue dans le cours du premier semestre 2018.