Allopneus.com officialise la prise de contrôle de Popgom, s’offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement avec la clientèle du pure-player en France, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Cette opération de croissance externe n’est pas négligeable, dans la mesure où elle représente, sur les segments du grand-public (tourisme, camionnette, 4X4, 2 roues et quad), « un potentiel de quelque 100 000 pneumatiques supplémentaires par an », comme nous l’indique, porte-parole d’Allopneus.Le lancement digital de l’offre vers ces pays se fera, dans un premier temps, sur la base des sites internet Popgom existants, remis aux couleurs d’Allopneus. L’opération est toutefois finalisée et d’ores et déjà commercialement opérationnelle, car une redirection totale du trafic de Popgom vers Allopneus.com a été réalisée au début du mois de juin.Avec ce rachat, Allopneus entame véritablement son déploiement international, ce qu’il avait tardé à faire, et compte « se forger une solide expérience dans ce domaine via ces pays périphériques », selon Dominique Stempfel, qui ajoute que d’autres pays suivront très probablement à l’avenir., directeur général d’Allopneus, ne dit pas autre chose : « Le business model d’Allopneus.com ayant fait ses preuves sur le marché français, son internationalisation à moyen terme était une évidence ».