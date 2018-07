Propriété de BMW Group, Alphabet, spécialiste de la LLD, s’ouvre de nouvelles perspectives commerciales en annonçant qu’il élargit sa plateforme d’autopartage en entreprises, AlphaCity, à d’autres marques que BMW et Mini.AlphaCity va notamment couvrir le segment des VUL, une nouveauté, avec des modèles Renault et Mercedes. Dans le périmètre des véhicules particuliers, de nouveaux segments et de nouveaux modèles, au positionnement différent, seront proposés par l’intermédiaire des marques Ford, Opel, Peugeot, Renault, Skoda ou encore Volkswagen.Ce choix stratégique significatif s’accompagne d’une modernisation, car AlphaCity a été intégrée dans l’application AlphaGuide, permettant notamment la réservation des véhicules via smartphones, ainsi qu’une centralisation des données.