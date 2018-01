Depuis sa création en 2016 , sous l’impulsion des groupes IDLP et Atac Pièces Auto, le groupement indépendant Alternative Autoparts continue d’avancer ses pions sur le marché de la rechange indépendante. Deux semaines après avoir annoncé son ralliement à Nexus Automotive , le spécialiste de la pièce de rechange se renforce avec l’arrivée de 6 nouveaux adhérents : Pièces Auto Plateforme (un entrepôt à Gennevilliers), Accessoires Auto Sports (7 points de vente autour de Marseille), Deleplace Automobiles (94), Hydrauland (23), Mantes Pièces Auto (78) et EMJ Distribution (01). Autant d’acteurs soucieux de conserver leur indépendance tout en étant adosser à un groupement dynamique sur le marché.Le groupement a également renforcé son maillage de sept nouveaux relais techniques, qui sont des centres de compétences techniques régionaux de la gestion moteur : Clinic Diesel, Grimal Electro Diesel, Argenteuil Electro Diesel, Gaborit Mécanique Général, Diesel Energie, Verneuil Electro Diesel et Deleplace Automobiles.« Ces relais jouent un rôle de support et de conseil auprès des distributeurs adhérents Alternative Autoparts. Spécialistes de la gestion moteur, ils pourront apporter leurs compétences pour des révisions et réparations de plus en plus complexes et techniques », indique Alternative Autoparts.Le groupement Alternative Autoparts compte désormaisrépartis dans toute la France. Son chiffre d’affaires s’élève à