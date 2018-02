Depuis l’acquisition d’ Opel et Vauxhall , PSA place petit à petit ses "hommes forts" dans l'organigramme de la marque allemande. A compter du 1er mars 2018, Xavier Duchemin sera doncPour le remplacer dans ses anciennes fonctions, Anne Abboud a été promue par le groupe PSA et reprendra donc les rênes de PSA Retail en tant que nouvelle directrice. A partir du 1er avril 2018, elle travaillera en étroite collaboration avec Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot et membre exécutif du groupe PSA. Pendant ce mois de latence, il assurera l’intérim à la tête de PSA Retail.Après avoir obtenu son diplôme à HEC, Xavier Duchemin a rapidement intégré le groupe PSA où il a exercé plusieurs fonctions commerciales et marketing en France et en Europe. Il est devenu tour à tour directeur de Citroën en Autriche et au Royaume-Uni avant de diriger le commerce France de Peugeot. Il était directeur de PSA Retail depuis le 1er janvier 2017.Quant à Anne Abboud, elle a rejoint le groupe PSA en janvier 2016 en tant que responsable commerce de la marque Peugeot au sein de la direction Europe. Selon le constructeur, elle a notamment participé à la croissance rentable européenne portée par les succès des 2008, 3008 et 5008.