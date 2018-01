Agé de 50 ans et fort de 25 années d'expérience dans la distribution automobile chez PGA Motors, Anthony Keraudran intègre donc le groupe Eden Auto en prenant la direction de la concession Renault d'Oloron (Renault/Dacia à Oloron Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques).Dans un post vidéo, il évoque un nouveau challenge et son intérêt de découvrir une nouvelle marque, affirmant sa volonté de redynamiser l'équipe du site dans tous les domaines. Parmi ses priorités, il cite le développement de la publicité locale et des partenariats régionaux (dans les domaines du sport et de la culture notamment), un rapprochement avec les commerçants et les MRA, et un soin particulier porté aux performances sur le financement des véhicules, "sa marotte" comme il le souligne.Anthony Keraudran entre immédiatement dans le vif du sujet, car les JPO (journées portes ouvertes) du groupe Eden Auto se déroulent dans la période du 18 au 22 janvier pour les marques Lexus, Toyota, Mitsubishi, Kia, Peugeot et donc, Dacia et Renault.Rappelons encore que le groupe Eden Auto (Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Kia, Seat, Suzuki) apparaît au 17ème rang de notre dernier Top 100 des distributeurs avec les références suivantes : 513 millions d'euros de chiffre d'affaires (+8,7%), 14545 VN et 13843 VO.