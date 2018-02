Cinq mois après la signature des accords avec Midas , Axial et Best Repair, le réseau Caréco , spécialisé dans la vente de pièces de rechange d’occasion, a conclu un nouveau partenariat avec l’enseigne Point S La centrale d’achat du réseau Point S, Viasso, a initié ce rapprochement afin de permettre à ses adhérents de proposer aux clients des pièces de rechange issues de l’économie circulaire, conformément au décret applicable depuis le 1er janvier 2017 Les membres du réseau Point S pourront ainsi commander leurs pièces via le site Careco-pro.fr, dédié exclusivement aux professionnels et qui propose un stock d’environ 5 millions de pièces d’occasion garanties. La livraison est assurée sous 24 ou 48h.En France, le réseau Point S dénombre 520 centres.