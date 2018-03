Comptant déjà 110 000 véhicules utilitaires en parc, Arval veut accélérer sur ce segment de marché pour en capter la croissance. « Pour aider les clients à optimiser la gestion de leur flotte de véhicules utilitaires, nous proposons depuis plusieurs années une palette de services intégrés au loyer et lissés sur la durée du contrat : assurance, maintenance, assistance 24h/24, véhicule relais, reporting de suivi de performance, solution de télématique intégrée Arval Active Link, etc. », explique un porte-parole du groupe, avant de détailler les nouveaux services qu’il déploie en ce début d’année : « une gamme de véhicules transformés prêts à partir, disponibles sous environ 5 semaines, sous réserve des stocks disponibles, en partenariat avec Peugeot Utility ; des packs clés en main pour habiller les véhicules d’un marquage publicitaire ; et des formations à la prévention du risque routier dédiées aux conducteurs de VU ».Simultanément, Arval renforce les dispositifs de formation continue mis à disposition de sa force de vente, en mettant encore plus l’accent sur la connaissance des gammes de produits et des transformations possibles, afin de gagner en proximité avec ses clients. « Nous avons décidé d’accélérer la mise en œuvre de notre stratégie concernant le véhicule utilitaire, qui requiert une excellente capacité de conseil », déclare Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France.