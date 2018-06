L'expérience a été un tel succès qu'il est grand temps de fermer ! La première concession "digitale" avec des Audi dedans va cesser d'accueillir le public londonien dans les mois à venir., des négociations seraient en cours sur le sujet selon la presse britannique."Il s'agit d'une décision d'Audi au Royaume-Uni" explique la filiale française du constructeur allemand, "ils estiment avoir suffisamment appris pour que cela rejaillisse sur l'ensemble du réseau".La filiale anglaise n'a pas dit autre chose à nos confrères britanniques : "Le concept a très bien fonctionné, mais le moment est venu pour un nouvel essor d'Audi à Londres avec des installations plus à même d'intégrer les nouveaux services de mobilité (...) En attendant, nos partenaires franchisés ailleurs à Londres seront plus que capables de répondre aux attentes de nos clients dans la capitale " a-t-elle fait savoir.Depuis 2012, six Audi City avaient ouvert dans le monde : à Londres, Pékin, Berlin, Istanbul, Paris et Moscou . Ils ne seront plus que cinq très prochainement, mais: "Audi City est toujours en phase d'observation" reprend Audi France, "nous regardons de très près l'acceptation de toute la partie digitale ; pour l'instant, il s'agit de quelque chose de très apprécié. Cela permet de vendre des véhicules mieux équipés. Le client peut se projeter, et découvrir des options auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. C'est un vrai plus, Audi City permet d'avoir un panier moyen plus élevé..."Selon le groupe Bauer, qui exploite le site Audi City dans la capitale française, près de 350 véhicules neufs y ont été vendus l'an dernier.