Véhicule de remplacement

Projet étudié en France

En France, le groupe Emond avait fait parler de lui en 2012 en développant son concept de Drive-in VO, ouvert tous les jours de 7 à 22 heures. Audi a choisi d’innover sur l’après-vente en expérimentant« Après avoir pris rendez-vous en ligne ou par téléphone, les clients peuvent laisser la clé de leur voiture directement à la station d’entretien, sans perdre de temps. Le propriétaire du véhicule n’a plus qu’à finaliser le processus sur un écran tactile à l’agence, qui informe alors un conseiller que le client a déposé sa clé. Les clients peuvent également utiliser la station d’entretien pour récupérer leur voiture une fois l’entretien ou les réparations effectuées. Un code de sécurité leur est envoyé par SMS et leur permet de régler directement à la machine. Cette dernière leur restitue ensuite la clé », détaille la marque dans un communiqué.Selon Audi, l'enjeu est double : proposer un service innovant, « pratique et flexible » pour les clients, et« La prise en charge digitale de l’entretien nous aide à réduire les goulots d’étranglement et permet aux conseillers de l’agence Audi de passer plus de temps avec les clients », explique Raimund Thomandl, directeur du service entretien en Allemagne.Pour proposer un service complet, let de gérer sa restitution via un dispositif automatisé accessible à tous 24h/24. « Après une vérification de leur pièce d’identité et de leur permis de conduire via un appel vidéo et une réservation par carte de crédit, les clients peuvent finaliser leur contrat de location directement depuis la machine. Ils ont ensuite le choix : récupérer la clé du modèle qu’ils ont réservé ou sélectionner un véhicule sur le moment parmi les modèles disponibles. À l’issue de la période de location, les clients peuvent à nouveau utiliser la station pour restituer le véhicule », détaille Audi.Après la phase pilote menée à Munich, la marque annonce le déploiement deAudi France annonceétudier l’extension de ce projet en France, même si aucune date n'a été communiquée concernant l’ouverture du service.