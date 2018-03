Une Audi où vous voulez, quand vous voulez

« L’idée est simple, à tout moment, vous pouvez disposer de l’Audi que voulez, quand vous voulez, où vous voulez, explique Bettina Bernhardt, d’Audi Business Innovation. Il suffit de réserver pour pouvoir rouler dans une Audi, provenant d’une flotte bien équipée, pendant que la marque s’occupe de tout ».

Réserver un véhicule pour une heure ou un mois

Le succès des véhicules livrés par le concierge

Des rapprochements entre Audi on Demand et Audi Rent

Se donner les moyens de repenser le futur de l'automobile. C'est l'ambition affichée du centre d’innovation d’Audi pour le business (Audi Business Innovation), créé en 2013. Cette filiale d'Audi, basée à Munich, travaille depuis cinq ans à la mise au point de nouveaux modèles économiques.Elle planche notamment, sur la mobilité, en particulier autour l’accès à l’utilisation des véhicules de la marque aux anneaux...avec dans la ligne de mire le service qu'offriront les voitures autonomes de la marque. En s’appuyant sur des approches de travail nouvelles, dite agiles, Audi Business Innovation a développé un concept, inédit pour un constructeur, de service de mobilité premium, baptisé Audi on Demand.Ce service de mobilité premium combine le smartphone et une plateforme pour la réservation d'un modèle de la marque, via une ou des applications comme My Audi. Cette réservation peut être faite pour une heure au minimum et jusqu’ à un mois.Le véhicule peut être livré par un concierge, spécifiquement formé, directement au lieu choisi par le client (domicile, lieu de travail, etc…) qui effectuera la remise en main. Le client peut aussi se rendre dans un point Audi on Demand où lui sera remis le véhicule choisi. Ce point Audi on Demand peut être une concession du réseau ou bien un hôtel, un centre commercial, un aéroport (dans ces trois derniers cas, les véhicules sont alors fournis par un concessionnaire, par Audi ou un parti tiers).La facturation se fait à l’heure où à la journée (160 euros la journée à l’aéroport de Munich), le paiement se fait par carte de crédit au retour du véhicule.Après les phases de test, ce service a commencé à être opérationnel dans plusieurs grandes villes comme Munich, San Francisco, Hong Kong, Singapour, Pékin et Mandchester.De ces premiers lancements, il ressort que 80% des réservations se font pour le jour même, dans 79% des cas, la livraison du véhicule est faite par le concierge, les modèles les plus utilisés étant les RS 6, A5, Q2, Q5, Q7, S3 et TTS.Audi on Demand devrait compter 69 hub (lieux disposant de flottes Audi on Demand) dans le monde à la fin de cette année. D'ici à 2020, ce service se densifiera en Chine (où il table sur un million d'utilisateurs), en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi qu'au Japon et s'implantera au Canada, en France et en Espagne.Ne parlez pas de location de courte durée, Audi on Demand se veut un concept différent. Mais, on reconnaît que très vite dans le réseau Audi on Demand et Audi Rent seront appelés à se rapprocher.