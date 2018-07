Suzuki Swift, Toyota Yaris, Opel Corsa ... La liste des polyvalentes qui n'arborent plus de motorisation diesel s'allonge chaque jour. La nouvelle Audi A1, présentée voilà quelques jours à peine,: "Les moteurs diesels ont énormément diminué. Au lancement, nous nous concentrons plutôt sur les moteurs qui font du volume. Il est possible qu'il n'y ait pas du tout de diesel, mais on ne se l'interdit pas pour autant" annonce Audi France.: 16,3% de ses immatriculations sur les cinq premiers mois de l'année, pour 83,7% d'essence (et 3172 unités au total).Des chiffres finalement conformes à ceux du segment auquel elle appartient. Toujours sur les cinq mois écoulés, le diesel représente 19,8% des ventes, l'essence 73,9%. A noter que l'hybride (3,3% du mix) opère une percée chez les polyvalentes en raison du succès d'un seul modèle : la Toyota Yaris