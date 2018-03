Gagner en efficacité par le développement virtuel

« Nous avons l’intention de jouer un rôle de leader dans le formidable renouveau qui attend notre industrie. D’ici à 2022, nous avons planifié plus de 40 milliards d’euros pour le développement de nos activités et nos investissements. Nous adaptons Audi pour cette mission avec notre plan d’Action et de Transformation. »

La Chine, le marché clé pour le futur

Vers un nouveau partenariat chinois avec SAIC

« La crise du diesel n’est pas finie pour nous, reconnaît d’emblée Rupert Stadler , lors de la présentation de ses résultats financiers, à Inglostadt, ce 15 mars 2018. Nous le regrettons pour nos clients et nos salariés. »Pas question donc d’afficher la moindre arrogance en détaillant des résultats financiers plutôt flatteurs et une ambition de programme de développement, dans les modèles électriques et les voitures autonomes, tout en poursuivant l’enrichissement de sa gamme Q (SUV), actuellement vecteur de sa croissance…et de ses marges.L’année dernière, la firme aux anneaux a vu son chiffre d’affaires progresser pour la huitième année consécutive, battant ainsi son record.Côté profit, la marque Audi (avec ses marques Lamborghini et Ducati) reste le premier contributeur du groupe Volkswagen, avec"En 2017, nous avons démontré notre force d’entrepreneur et par-dessus tout nous avons finalisé un maître plan pour les années à venir", a expliqué Rupert Stadler, président du conseil d’administration d’Audi.Le constructeur qui vise une marge opérationnelle comprise entre 8% et 10% dans les années à venir, entend améliorer sa productivité. Il prévoit ainsi de gagner, notamment en intensifiant le développement virtuel.L’avant-garde de cette transformation en cours est l’Audi Aicon, le concept de modèle autonome qui offre une vision de la mobilité et de la création de valeur à venir.Dans le même temps, la marque aux anneaux va élargir ses projets d’électrification de l’ensemble de son portefeuille, dans le cadre d’une étroite collaboration avec les marques sœurs Porsche et Volkswagen. Des synergies qui contribueront à de substantielles économies.En 2025,qui devraient représenter pour un tiers de son volume. La marque va continuer de miser sur la Chine , où elle est déjà en partie intégrée au dispositif industriel du groupe Volkswagen. Près du tiers de ses ventes a été réalisé dans l’Empire du Milieu en 2017 où la marque a augmenté ses livraisons deElle peut ainsi revendiquer le titre de premier constructeur haut de gamme dans l’Empire du Milieu.Sur ce premier marché automobile du monde, elle entend mettre les bouchées doubles. C’est ainsi qu’elle vient de signer un accord avec son partenaire historique FAW pour constituer deux co-entreprises dans le pays, l’une dans la distribution automobile, l’autre dans la mobilité et les services digitaux.Les deux partenaires étendront, en Chine, leur portefeuille de produits, avec des modèles importés ainsi que des modèles produits localement.D’ici à cinq ans, l’offensive en Chine comprendra(dont 7 seront produits localement). Le portefeuille de modèles produits avec FAW devrait doubler et comprendra quatre entièrement électriques. Mais la marque aux anneaux va intensifier son offensive en Chine et « est en pourparlers constructifs » avec un autre partenaire chinois, SAIC.