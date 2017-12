"Nouys avons découvert que l'autonomie réelle est, en moyenne, de 36% inférieure à celle annoncé. Et jusqu'à -43% si l'on voyage avec la famille" s'est émue l'OCU.

L'association des consommateurs et des usagers espagnols (OCU) en serait presque candide : "Les prestations des moteurs écologiques n'ont rien à envier à celles des classiques moteurs à essence ou diesels, mais elles sont plus chères et leur autonomie ne permet pas de faire de longs voyages" a fait savoir l'organisation à l'issue de son enquête.L'OCU a souhaité connaitre la véritable autonomie de quelques véhicules électriques utilisés dans des conditions réelles. Ainsi, une Nissan Leaf , une Renault Zoe et une Opel Ampera-e ont été essayées. Le protocole mis en place a été le même pour les trois autos : un parcours de référence mêlanteffectué avec un conducteur seul.Selon les résultats dévoilés, la Leaf aurait réalisé 163 kilomètres avec une personne à bord, 144 kms avec toute la famille pour une autonomie annoncée de 250 kilomètres ; pour la Zoe, 255 kilomètres avec un conducteur, 232 kms avec 4 occupants pour une autonomie théorique de 400 kilomètres. Avec l'Opel Ampera-e , enfin, 335 kilomètres auraient été couverts avec une personne à bord, 304 kms avec 4 passagers pour une autonomie promise de 520 kilomètres.Il est toutefois difficile d'accuser les constructeurs de publicité mensongère sur le sujet., mais tout en indiquant que celles-ci sont constatées sur la base des tests NEDC, qui sont aujourd'hui surannés. Renault , qui précise d'emblée que la Zoe permet "300 kilomètres en usage réel, un nouveau record" a par exemple mis au point un simulateur d'autonomie en fonction de l'usage de chacun. Quelques clics suffisent (baisse de la température du parcours, hausse de la vitesse moyenne) pour que la Zoe annonce une autonomie inférieure à 200 kilomètres...Le passage de la règlementation NEDC au WLTP pour mesurer la consommation d'énergie des véhicules pourrait partiellement solutionner le problème du décalage entre la théorie et la pratique.