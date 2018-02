Doublé par le chinois Geely il y a un an pour le rachat du constructeur malaisien Proton PSA a trouvé un autre partenaire pour se développer en Malaisie, et plus largement dans la zone ASEAN*. Le groupe français et Naza Corporation Holdings ont annoncé, qui permet à PSA de prendre une part majoritaire dans le capital du conglomérat. Les deux acteurs, qui avaient initié un premier rapprochement en 2008, ont également conclu un accord de co-entreprise portant, construite en 2004 dans la ville de Gurun (au nord du pays). Il s’agit du premier centre de production en Asie du Sud-Est pour le groupe PSA, dont la capacité deLe groupe français y installera sa plateforme modulaire EMP2, consacrée aux segments C et D. Les premiers véhicules à, suivis. Ces véhicules alimenteront les marchés malaisiens et ceux de l’Asie du Sud-Est.Le groupe Naza sera chargé de la gestion de la distribution exclusive des véhicules pour les trois marques en Malaisie et « explorera avec le PSA les possibilités de distribution sur d’autres marchés de l’ASEAN afin de tirer parti d’un potentiel de 680 millions de clients, dont le taux d’équipement automobile est croissant ».« La création de ce centre de production à Gurun pour la zone ASEAN est un pas significatif, qui va permettre à notre groupe de développer des activités profitables dans la région, conformément à notre plan stratégique Push to Pass. Nous nous réjouissons de faire équipe avec Naza Corporation Holdings et de continuer ainsi à faire fructifier notre relation historique », commente Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA.*L’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) regroupe l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge.