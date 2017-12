"Les Français réclament à cor et à cri la réindustrialisation du pays. Leur principal souci porte sur la lutte contre le chômage. Pour eux, l'industrie est synonyme d'emploi. La plébisciter est une façon de répondre à cette préoccupation. Et la voiture reste un espace de forte implication", déclare le président de la société de conseils, la Matrice, dans Les Echos.

L’industrie française brille, l’automobile scintille. Dans le baromètre trimestriel de Posternak-Ifop sur l’image des grandes entreprises, révélé par Les Echos le 29 novembre 2017,. Même s’il est détrôné par le géant Airbus cette année, Michelin est toujours là et s'installe sur la deuxième marche du podium, suivi de près par le groupe PSA. Le constructeur place deux de ses marques, Peugeot et Citroën , en troisième position ex-aequo avec un indice d’image de 74. (Voir tableau).Contrairement à la téléphonie qui est en chute dans ce classement, l’automobile retrouve donc des couleurs par rapport à ses résultats post-crise. Notons que d’autres grandes entreprises du secteur se positionnent aussi dans le baromètre. Mais c'est loin d'être étincelant : Renault perd 4 places et se positionne au 13e rang, tandis que le groupe Total s’installe à la 27e place.L’enquête trimestrielle a été réalisée sur un échantillon de 1016 personnes les 16 et 17 novembre 2017.