L’annonce a été faite lors de la "Transportation World Conference" à Cologne. Le groupe américain Bell Helicopters et le français Safran ont noué un partenariat dans le développement de systèmes de propulsion hybrides électriques destinés aux futurs taxis aériens.Cette nouvelle collaboration porte sur le développement de systèmes propulsifs hybrides électriques innovants. Il s’agit notamment de systèmes destinés aux véhicules à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) de Bell, à mi-chemin entre une voiture volante et un mini-hélicoptère.Les deux groupes partenaires mettent en avant leur vision commune de l'aéronef électrique et hybride. Ils ambitionnent le déploiement dans un futur proche du Bell Air Taxi et de nouveaux systèmes de mobilité à la demande.Bell conduira la conception, le développement et la production du système VTOL, et Safran apportera son expertise technique dans le développement d'un système propulsif de nouvelle génération.