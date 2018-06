Belle promotion pour Benjamin Sokolowski. Actuellement directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales d’Opel/Vauxhall, il est nommé au même poste mais au niveau du groupe PSA à compter du 1er août 2018. Il sera rattaché à Grégoire Olivier, secrétaire général de PSA.Dans ce nouveau poste, il animera le réseau des affaires publiques et des relations gouvernementales du groupe au niveau international et sera soutenu en France par Laurent Fabre.Il succède à Virginie de Chassey qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’extérieur du groupe." Notre équipe internationale des affaires publiques, placée sous la direction de Benjamin Sokolowski, est un contributeur clé de l’action du groupe PSA au niveau international, dans un environnement économique et politique instable " déclare Grégoire Olivier, secrétaire général du groupe.