"Avec DriveNow en tant que filiale à 100%, nous disposons de toutes les options pour poursuivre le développement stratégique de nos services", se félicite Peter Schwarzenbauer, membre du directoire de BMW.

Un million de clients aujourd'hui

100 millions de clients en 2025

« Notre objectif est de gagner 100 millions de clients pour nos services de mobilité premium d’ici à 2025, prévoit Peter Schwarzenbauer. Notre expérience dans les services de mobilité soutient notre développement de flottes de futurs véhicules autonomes, électrifiés et connectés ».

BMW accélère dans le déploiement de sa stratégie de mobilité. Le constructeur de Munich va payer environ 209 millions d'euros pour racheter les 50% du loueur de voitures Sixt dans DriveNow.La participation de Sixt était de longue date considérée comme le principal obstacle à une fusion de DriveNow avec Car2Go, l'offre d'auto-partage de Daimler.DriveNow, lancée en 2011, est utilisée à ce jour par plus d'un million de clients dans 13 villes européennes, en utilisant une flotte de plus de 6.000 véhicules des marques Mini et BMW, y compris son véhicule électrique i3.De son côté, Car2go revendique 2,6 millions de clients répartis sur 25 villes et 8 pays sur trois continents avec une flotte de 14 000 voitures, principalement les petites citadines Smart.Indépendamment de l’acquisition des parts de Sixt dans DriveNow, le groupe BMW et Sixt vont continuer leur partenariat, au travers de la livraison de BMW et de Mini à la flotte de Sixt.