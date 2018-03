20 000 véhicules en autopartage

"En tant que pionniers de la construction automobile, nous ne laisserons pas le champ libre à d'autres en ce qui concerne la mobilité urbaine du futur", a déclaré Dieter Zetsche, président du directoire de Daimler.

Les deux grands rivaux du haut de gamme allemand savent s'unir pour terrasser la concurrence.C'est ainsi que BMW et Daimler vont s'associer pour offrir à leurs clients des services de mobilité urbaine durable sous un même toit. Ensemble, ils entendent ainsi devenir un des principaux fournisseurs de services de mobilité.Les deux groupes, tout en se livrant une âpre concurrence dans le secteur automobile de haut de gamme, ont signé un accord commercial qui comporte plusieurs volets.Dans l'autopartage, Daimler avec sa marque Car2Go et BMW avec DriveNow détiennent à ce jour une flotte de 20.000 véhicules opérant dans 31 villes et utilisée par plus de 4 millions de clients.L'offre commune va aussi concerner plusieurs plateformes mobiles pour la commande de taxis - mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi - en regroupant 140.000 chauffeurs et 13 millions d'utilisateurs.Sont encore combinées des plate-formes pour localiser et payer en ligne des places de parking, de même pour les stations de chargement de voitures électriques.Les deux entreprises vont détenir chacune 50% des parts de la future société commune. Le quotidien Handelsblatt a évoqué une valorisation de l'ensemble de l'ordre du milliard d'euros, ce que BMW n'a pas confirmé.BMW avait payé fin janvier 2018 plus de 200 millions d'euros pour racheter les 50% du loueur de voitures Sixt dans DriveNow, valorisant cette marque seule à plus de 400 millions d'euros.