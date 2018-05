Le groupe BMW fait évoluer les labels occasion de ses marques BMW et Mini en les ouvrant au plus grand nombre, car la limite de VO de moins de 5 ans et moins de 120 000 km devient caduque. Simultanément, la garantie est élargie pour couvrir plus de pièces qu’auparavant.Rappelons que les labels BMW Premium Selection et Mini Next se présentent par ailleurs sous l’architecture suivante : garantie 2 ans, kilométrage illimité, contrôles à 360° (mécanique et esthétique), assistance 2 ans incluse, protection financière, financement et extension de garantie liée à un financement.