" Des experts internationaux travaillant dans les nouveaux laboratoires et installations de développement mèneront des recherches importantes pour affiner la chimie cellulaire et la conception des cellules. Nous nous concentrerons sur d'autres améliorations de la performance de la batterie, la durée de vie, la sécurité, la charge et aussi les coûts. Nous établirons ainsi la référence pour l'industrie ", souligne Klaus Frohlich, responsable de la recherche et du développement de BMW.

Etre acteur et non spectateur. Voici la position que souhaite prendre BMW sur le marché naissant de la mobilité électrique. Le constructeur continue de mettre l’accent sur sa stratégie d’électromobilité et annonce vouloir investirdans un centre de recherche sur les cellules de batteries électriques à Munich, en Allemagne. Cet investissement s’étendra sur quatre ans avec pour première officialisation du projet, Le groupe BMW assurera la création deMais pour l’heure, il n’est pas encore question de produire ses propres batteries. Le site permettra au constructeur, dans un premier temps, de mieux comprendre le processus de fabrication et de développer de nouvelles solutions. L’objectif est doncavec tout de même pour priorité d’en produire et de réduire les coûts.Selon ses dires, le groupe bavarois sera donc capable d'adapter tous ses modèles à n'importe quel groupe motopropulseur, en fonction de la demande, à partir de 2020. Rappelons que BMW est déjà bien engagé dans l’électrification de sa gamme (avec les i3 et i8) et compte bien proposer ses 25 modèles électrifiés "promis" en 2025 dont 12 seront 100 % électriques.