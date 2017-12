La sécurité avant l'infotainment

« C’est le « Don’t crash » qui prime et c’est valable en France comme dans le monde entier », souligne Guillaume Crunelle.

Le niveau 5 de l'autonomie après 2040

« le niveau 2 est atteint et annonce le niveau 3 pour 2021, le niveau 4 pour 2025 et le niveau 5 (le Graal en l’état actuel) à une date post-2030 ».

« A cette date, nous estimons que les ventes de véhicules électriques au sens large devraient représenter entre 15 et 25% de notre volume total. A cette même date, sortiront les premiers modèles à PAC issus de notre collaboration récemment scellée avec Toyota ».

L’écrin du Brand Store BMW George V, dirigé par Jordane de Tyssandier d’Escous, accueillait hier, 19 décembre 2017, une réunion du Club Auto Grandes Ecoles, qui réunit 14 grandes écoles avec plus de 6000 membres actifs. Le thème retenu était celui des « Nouvelles Mobilités Urbaines » et il fut introduit par Guillaume Crunelle, associé et responsable du secteur automobile chez Deloitte, sur la base de l’étude « Global Automotive Consumer Study ».D’une riche présentation, on peut isoler quatre éléments clés.Primo, l’appétence des Français fléchit globalement pour les véhicules autonomes. Désormais, 1/3 des sondés sont attirés par ce type de véhicules, 1/3 se disent « contre » et 1/3 affirment être indécis.Secundo, les Français ne sont majoritairement pas prêts à payer plus pour avoir accès à de nouvelles technologies. Ceux qui affirment être prêts sont de jeunes consommateurs, des hommes ayant fait des études supérieures et appartenant au profil CSP+.Tertio, dans le périmètre des innovations, la sécurité figure largement devant les items relatifs à l’infotainment.Enfin, 90% des Français n’ont jamais utilisé un taxi ou un VTC, mais 41% des jeunes des générations Y et Z y ont recours occasionnellement ou régulièrement.Ensuite, Vincent Costet, responsable stratégie marketing et planification chez BMW France, a exposé au public, majoritairement des étudiants, les grands axes de l’approche mondiale ACES du groupe.A pour Autonomie (BMW Personal CoPilot), C pour Connecté (BMW Connected Drive), E pour Electrification (BMW i et Performance i), S pour Services (Drive Now, Park Now, Charge Now, BMW Digital Charging Service).Sur la voie menant à l’autonomisation des véhicules, Vincent Costet explique que :Au chapitre de la connectivité, il souligne qu’il ne s’agit pas uniquement de « services qu’on « pousse » dans la voiture, mais bel et bien de la construction d’un écosystème passant par le Cloud ».Pour l’électrification, Vincent Costet rappelle que c’est un passage obligé pour envisager de passer sous les 100 g de CO2 et confirme 25 véhicules électrifiés dans la gamme à l’horizon 2025, dont 12 BEV.En outre, dans le détail des services, il indique que Drive Now est déployé dans 15 villes en Europe, pour 6000 voitures et 1 million d’utilisateurs. « Une ouverture dans une ville française n’est pas d’actualité », glisse-t-il. En revanche, Park Now est disponible dans plusieurs villes françaises et rassemble 20000 abonnés.S’ensuivit un débat, animé avec aisance par notre confrère d’Europe 1 Pierre de Vilno, avec les étudiants, où il fut surtout question d’usages.