"La transition écologique et énergétique mérite mieux qu'une politique de gribouille et votre rapporteur spécial appelle le gouvernement à veiller à ce que les critères de la nouvelle mouture de la prime à la conversion (...) ne prévoient aucune aide pour l'achat d'un véhicule auquel s'applique un malus" fait-il savoir dans son rapport.

Précis, remonté, le Sénat n'a pas raté cette année le moindre sujet en lien avec l'automobile et le projet de loi de finances 2018 . Le sénateur Jean-François Husson, qui assume la fonction de rapporteur spécial pour le compte de la commission des finances, a été chargé de plancher sur le bien-fondé des crédits affectés à "l'aide à l'acquisition des véhicules propres".Premier élément observé par l'élu,. M. Husson remarque ainsi qu'en 2017, le précédent gouvernement avait augmenté les crédits du bonus et baissé ceux dédiés à la prime à la conversion. Or, un mouvement "rigoureusement inverse" va avoir lieu en 2018. Ce qui fait dire au sénateur que l'on observe "des évolutions quelque peu erratiques" qui "traduisent les difficultés qu'éprouvent les gouvernement successifs à calibrer de la manière la plus efficace les différentes aides".Quelques pages plus loin, l'élu de la Meurthe-et-Moselle indique que la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) lui a livré la prévision suivante :. Un chiffre qui vient sans doute confirmer les précédents propos du sénateur. La DGEC parie en effet sur une hausse vertigineuse des ventes de véhicules électriques l'an prochain, sachant que pour cette année, la prévision était de 52 000 ventes, et que leur réalisation est pour l'instant de... 21855 ventes. Les ventes d'électriques sont même si décevantes en 2017 que le gouvernement a transféré une partie des crédits du bonus sur la prime à la conversion !Toujours en verve, le sénateur Husson revient justement sur la prime à la conversion édition 2018. Après avoir apprécié l'ambition du gouvernement en la matière, l'élu remarque qu'une même personne pourra bénéficier d'une prime à la conversion pour acheter un véhicule neuf dont les émissions sont inférieures à 130 g de CO2, mais aussi être redevable d'un malus, puisque celui-ci démarrera à 120 g :