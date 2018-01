« Elle administre également les accès et monétise la charge des batteries et/ou le stationnement. Book & Plug s'installe partout facilement, même en zone blanche et s’adresse à 100% du marché des propriétaires de véhicules électriques mais aussi aux mairies, collectivités, commerces, grande distribution, hôtels, restaurants, entreprises... », selon Marc Lepage, l’un des trois fondateurs d’All in Factory.

Objectif : 70 000 bornes installées

Les véhicules électriques en France (*source AVERE):

20 000 bornes accessibles au public fin 2017 (+35% en 1 an) sur 157 000 points de charges.

130 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2017

Un parc de 6 à 10 millions de véhicules en circulation en France à recharger 24/24h d’ici 2030

Objectif gouvernemental de 1 000 000 de bornes d’ici 3 à 5 ans dont 900 000 chez les particuliers et 3 000 000 d’ici 10 ans

Et si nous assistions à la naissance du « AirBnb de l’énergie » ? Surnommé ainsi, le projet d’une start-up française promet son lot d’innovations concernant les véhicules électriques. Alors que le maillage de bornes de recharge est en train de se former en France, All In Factory vient de breveterLe principe est simple : Book & Plug est une infrastructure de bornes de recharge connectées et collaboratives, gérée par une application smartphone qui permet de recharger votre véhicule n’importe où, chez vous, au travail, et à tout moment de la journée.Créée en janvier 2017, la start-up propose donc aux particuliers comme aux professionnels d’alimenter leur voiture en toute quiétude mais aussi de devenir distributeur d'énergie . En bénéficiant d’aides régionales pour les installer et d’un crédit d’impôts de 30%, les futurs propriétaires peuvent acquérir ces stations pour, soit "que les autres bornes vendues dans le commerce", et ont la possibilité de les louer à des tierces personnes pour en tirer des bénéfices. Rappelons que les réservations du futur "réseau" seront contrôlées en ligne, donc plus besoin de carte d’abonnement.Dans sa démarche pour conquérir le marché français, la start-up est soutenue par BPI, l'Essonne ou encore la région Ile-de-France, etpar l’intermédiaire de la plateforme de financement participatif Wiseed. Tout le monde peut donc investir.Et ses ambitions alors ? La commercialisation du produit est prévue pour le mois de décembre 2018 et d’ici à deux ans,, "ce qui est un objectif plus que prudent car c’est plus de 3 millions qu’il faudra déployer d’ici 2030 dont 1 million ouvertes au public", souligne David Cuisinier, l’un des trois fondateurs.