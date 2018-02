"A l'heure actuelle, rien n'est réuni pour entamer des négociations imposées par la direction", indique l'intersyndicale formée il y a un an et demi (CGT, Sud, CFDT, CFE-CGC).

Les salariés seront préalablement consultés.

Pas de garantie sur les volumes, ni sur les salaires

"Malgré le record de 21 milliards de chiffre d'affaires chez PS (Powertrain Solutions) en 2017, M. Gackstatter veut que l'investissement soit financé uniquement par nous, salariés de Rodez, par une forte réduction du temps de travail et donc des craintes sur nos salaires", souligne l'intersyndicale.

