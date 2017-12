Petit jeu de chaises musicales dans le commerce au sein de PSA. Bruno Poher, 38 ans, est nommé directeur de PSA Retail France au 1er janvier 2018. Il succédera à Hervé Krux, promu, à la même date, directeur de Peugeot Belgique-Luxembourg. Il est rattaché directement à Xavier Duchemin, Directeur de PSA Retail.Diplômé de l’IEP Aix et de l’Institut d’administration des entreprises, Bruno Poher débute sa carrière dans le groupe PSA en 2003, en tant que contrôleur de gestion à la direction financière.En 2007 il intègre la filière commerce de Peugeot où il occupera divers postes à responsabilité jusqu’en août 2017.Il est successivement responsable ventes aux loueurs courte durée de 2007 à 2010, zone manager à la direction régionale de Paris de 2010 à 2013, responsable des ventes VO réseau de 2013 à 2015, directeur des filiales Peugeot de Rouen et du Havre entre 2015 et 2017, et directeur de la plaque ville de Normandie de PSA Retail depuis août 2017.Depuis le 1er juin 2017, l’ensemble des actifs de PSA Retail France ont été regroupés dans la société unique PSA Retail SAS France, dont Bruno Poher exercera également la présidence.Sur le plan opérationnel, toutefois, la direction de PSA Retail Paris continuera à être exercée par Edouard Georges, nommé à ce poste le 1er avril 2017, qui restera rattaché Xavier Duchemin.