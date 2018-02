Byton a fait son petit effet lors du CES Las Vegas 2018 en présentant son concept-car 100% électrique venant concurrencer directement Tesla . Quelques semaines plus tard, ce constructeur chinois qui cherche sérieusement à s’installer parmi les plus importants, vient, selon le quotidien Wired. Avec ce spécialiste des technologies et du numérique, Byton souhaite accélérer le processus car même les meilleures batteries ne suffisent plus, « l’histoire de la voiture électrique est déjà terminée ». Il veut donc créerRappelons qu’Aurora s’est également associée avec Hyundai et Volkswagen dans le but de développer le plus rapidement possible des véhicules autonomes avec sa technologie. Audi est déjà en plein test. Mais Byton, avant même d’avoir fabriquer ses premiers modèles, peut donc mieux travailler avec la start-up et y inclure directement des capteurs et ordinateurs nécessaires dans les futurs véhicules. D’après Wired, le nouveau constructeur chinois promet de construire bien plus qu’une voiture car "elle sera hyper connectée". On l’attend tous dès 2019 !