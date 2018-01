Les écoles de la filière mobilisées

Un objectif de 200 000 visiteurs

Destinée à faire découvrir aux jeunes en quête d’orientation professionnelle l’ensemble des métiers liés à la vie des véhicules (auto, moto, VI ou cycles), de leur sortie d’usine jusqu'à leur recyclage, la troisième édition de la Semaine de services de l’automobile et de la mobilité (parfois connue sous l’acronyme SSAM) regroupera plus de 500 événements, organisés dans les 200 établissements partenaires de l'ANFA et du CNPA dans toute la France.Parcours de formation, dont l’apprentissage, offres d’emplois qualifiés, possibilités de carrières..., en 2018, le CNPA veut "ouvrir de nouvelles routes" pour proposer aux jeunes de devenir les acteurs d’une filière de la mobilité porteuse d’avenir. Le CNPA incite donc les écoles, notamment les CFA, et les entreprises à s’investir dans cette opération nationale d’envergure.Lors de la présentation de ses vœux la semaine passée,, président du CNPA, ne cachait pas son ambition : "L’année dernière, nous avions recensé plus de 100 000 visiteurs dans les écoles de la filière et j’espère que nous atteindrons le double cette année ! Car nos métiers ont de l’avenir, ils ne sont pas une voie de garage !".Plus de renseignements sur www.semaine-services-auto.com