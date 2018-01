Le groupe CAR Avenue , via sa filiale Citroën Oblinger, a notifié son intention auprès de l’Autorité de la concurrence de reprendre les concessions appartenant au groupe Herber. Ce dernier distribue les marques Citroën et DS via trois points de ventes situés à Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines, en Moselle. Dirigée par Jean Herber, cette société a débuté ses activités automobiles dans les années 70.A travers sa filiale Oblinger, le groupe CAR Avenue est déjà solidement implanté dans l’est de la France avec les marques Citroën et DS, qu’il distribue en Moselle ( Metz , Sarrebourg), en Meurthe-et-Moselle ( Nancy , Toul, Lunéville, Pont à Mousson), dans le Bas-Rhin (Haguenau, Saverne, Sélestat) et dans le Haut-Rhin (Colmar). L’ensemble de ces affaires représentent un volume de plus de 7 000 VN et un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.En 2017, le groupe dirigé par Stéphane Bailly a généré un chiffre d'affaires deImplanté en France, en Belgique et au Luxembourg, il représente au total 17 marques via 62 points de vente.