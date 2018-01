Le groupe allemand CarGarantie et le britannique Car Care Plan se sont rapprochés pour accoucher d’un nouveau spécialiste de l'assurance, International Warranty Solutions. Cette entité va proposer des programmes de garantie uniformes à l'échelle internationale aux constructeurs et importateurs. Elle déploie à ce jour des solutions auprès de 48 constructeurs et plus de 24 000 concessionnaires dans toute l'Europe.« En raison de diverses demandes de constructeurs et d’importateurs et vu le potentiel élevé du marché, nous avons choisi de lancer un partenariat pan-européen et international dans le domaine de la garantie et du service. Ce sont essentiellement les réactions positives résultant de négociations internationales avec des clients potentiels qui nous ont confortées sur les possibilités de succès », expose Marcel De Rycker, directeur général de International Warranty Solutions.La spécialiste va ainsi proposer un seul interlocuteur pour des programmes pan-européens et internationaux (garantie, produits digitaux, conseils en marketing, règlement des sinistres...).