La cérémonie des Renault President Awards s’est tenue pour la septième année consécutive, permettant de distinguer des collaborateurs et des équipes. "Je suis fier de récompenser tous ces talents qui ont dépassé nos attentes et nous sommes là pour célébrer des performances exceptionnelles", a lancé, président directeur général du groupe Renault, dans son propos liminaire.Dans la catégorie "Employee", le prix "Best improvement" est revenu aux équipes d’Avtovaz Finance pour leur intégration dans le bilan du groupe.La deuxième récompense "Best performance" a été attribuée aux équipes d’Alpine pour avoir su aller au bout de ce revival et orchestrer un lancement prometteur.Par ailleurs, dans la catégorie "Executive", c’est, responsable de la digitalisation du groupe, qui a été mis en avant dans une liste de cinq managers. Carlos Ghosn a souligné son aptitude à "accélérer la transformation de l’entreprise et à insuffler fortement la culture du digital dans le groupe".