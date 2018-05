Rappelons également que l’ancien PDG de Nissan (à lire aussi

En ce joli mois de mai 2018, Challenges a jugé bon de dévoiler les rémunérations des grands patrons du secteur automobile. Alors d’après les sources du site Web économique,(y compris les actions de performance) en tant que PDG de Renault et pour l’ensemble de l’année 2017. Le montant de ses revenus sera soumis à l’autorité des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du 15 juin 2018. Challenges pointe également un fait important : si la huitième résolution (des projets publiés) mentionne une rémunération fixe de 1,23 million d’euros et une variable à 1,451 million, alors(soit 7,06 millions), et de 1% par rapport à 2015 (soit 7,25 millions).Mais tout a une fin. En février, le ministre de l’économie a dit avoir conditionné son soutien à Carlos Ghosn à une baisse de sa rémunération trop élevée. L'Etat français, qui détient environ 15% du capital de Renault et 22% des droits de vote,. A lire L'Etat a conditionné son soutien à Ghosn à une baisse de son salaire . Le PDG devrait donc être rémunéré moins de 6 millions d’euros pour l’ensemble de l’année (ce "salaire" sera également soumis au vote du 15 juin 2018 par les actionnaires).Challenges a également mis en perspective les rémunérations des autres têtes dirigeantes de l’automobile. Voici donc le palmarès :