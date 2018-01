Toyota présentait hier la cinquième génération de sa grande berline Avalon à l'occasion du salon de Detroit et nous avons presque vécu un remake de "ceci est une révolution". En effet, Toyota va accueillir la plateforme CarPlay d'Apple dans son véhicule, avec d'autres déclinaisons annoncées dans sa gamme et aussi chez Lexus. Un clin d'oeil quand on se rappelle qu'il y a dix ans, Steve Jobs présentait le Mac Book Air.Les dirigeants de Toyota semblent donc enclins à modifier leur approche stratégique de la connectivité. Dans un premier temps, ils privilégiaient les solutions propriétaires, avant qu'une première inflexion ne les rapproche de Ford (les différentes générations de SmartDeviceLink).Dans la Toyota Avalon, outre CarPlay, on relève une intégration des montres intelligentes et une compatibilité avec l'assistant Alexa d'Amazon, via le Toyota Remote Connect, pour des fonctions comme l'ouverture et la fermeture des portières, par exemple.