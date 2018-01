Triple redondance sur l'ensemble des fonctions

A l’occasion du CES de Las Vegas, Navya revient à la charge avec son service de taxi-robot, baptisé Autonom Cab, et présenté en fin d’année dernière. Il peut accueillir 6 personnes et atteindre une vitesse maximum de 90 km/h, même si les scenarii d’usage convergent vers la fourchette 30-50 km/h, tout en faisant valoir 10 heures d’autonomie. Les équipes de l’entreprise lyonnaise ont naturellement capitalisé sur tous les tests effectués par les navettes autonomes (environ 60 zones pilotes dans le monde) sur des trajets prédictifs.Mais Autonom Cab vise un autre marché, celui des robots taxis comme son nom l’indique. Autonom Cab est doté d’une technologie multi-capteurs très sophistiquée puisqu’il exploite 10 lidars, 6 caméras, 4 radars, 2 antennes GNSS et 1 centrale inertielle, afin de gérer toutes les situations liées à la circulation urbaine. « Ces capteurs apportent a minima une triple redondance sur l’ensemble des fonctions, garantissant une fiabilité exceptionnelle », souligne, président du groupe. Vu la législation, les premières livraisons s’effectueront dans des zones privées, campus ou sites industriels, par exemple. Les premières commandes ont été enregistrées, notamment via la ville de Paris, et la direction de Navya table sur une cinquantaine de mises à la route en 2018. Il convient de souligner que l’Autonom Cab est équipé d’une solution de paiement sans contact, développée avec la référence Ingenico et reposant sur un écran de 15 pouces équipé d’un lecteur NFC.Enfin, après avoir accueilli Keolis et Valeo dans son capital (où figurent aussi Robolution, CapDécisif Management et Gravitation), le groupe Navya envisage une nouvelle levée de fonds, de l’ordre de 50 millions d’euros. Nous ignorons auprès de quels acteurs cette levée de fonds sera effectuée, mais au vu des marchés potentiels, la Chine est une hypothèse recevable. Surtout que Navya a déjà assuré son ancrage aux Etats-Unis en y inaugurant l’an passé une usine d’assemblage dans le Michigan.