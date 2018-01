"China first"

Alors quevient de confirmer en fin d’année 2017 le lancement d’une version électrique de la Kwid à bas coût, de l’ordre de 8000 dollars US, Valeo profite du CES de Las Vegas pour mettre aussi en avant une technologie électrique d’entrée de gamme.Il s’agit d’un prototype de véhicule 100% électrique fonctionnant à basse tension (48V) et revendiquant une autonomie de 100 km et une vitesse maximale de 100km/h. En outre, il pourrait assurer sa recharge sur n’importe quelle borne électrique.Selon la direction de Valeo, qui précise que « le groupe est parvenu à développer cette solution inédite 48V 100% électrique grâce à son expérience et son expertise du 48V pour des applications hybrides », ce véhicule pourrait être commercialisé aux alentours de 7500 euros. La réduction du poids et la limitation de la puissance permettent de s’exonérer d’un système haute puissance et par extension, de réaliser un gain économique substantiel.Inutile de préciser que ce véhicule, qui présente aussi le mérite de traiter l’enjeu névralgique de l’emprise au sol, a été conçu pour les mégapoles mondiales. Notamment en Chine et le démonstrateur a d’ailleurs été développé avec l’université Jiao Tong de Shanghai, ce qui permet de rappeler l’importance de la qualité des réseaux académiques et à l’image d’un Denso, par exemple, Valeo n’est assurément pas le moins disant dans ce domaine.Reste à savoir quels débouchés trouvera cette solution et la piste des robots-taxis est à cet égard assurément pertinente, bien qu’il convienne de ne pas perdre de vue le front des constructeurs. A suivre dans la mesure où, président directeur général de Valeo, a assuré que son groupe n'avait pas l'intention de fabriquer des véhicules.