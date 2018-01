Affirmant une volonté de participer pleinement à l'enrichissement des services connectés dans les prochaines générations de véhicules, Here Technologies et Mastercard annoncent depuis le CES de Las Vegas une extension de leur partenariat.Les deux groupes mettent en évidence un service dit "IVP", pour "In-Vehicle Payment", à savoir la possibilité pour les usagers qui le souhaitent d'effectuer des achats depuis le tableau de bord de leur véhicule et de bénéficier de services actualisés en temps réel. Même si ce n'est pas une véritable nouveauté, il s'agit d'un service qui prend tout son sens dans la perspective de l'avènement du véhicule autonome serviciel (MaaS, pour Mobility as a service).En outre, Here et Mastercard explorent de nouveaux scenarii d'usage, avec une attention particulière portée aux flux logistiques et aux offres géolocalisées.