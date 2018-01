Le choix d'une plateforme ouverte

La concurrence s'étoffe sur le marché du cockpit digital

En rachetant Harman l’an dernier pour 8 milliards de dollars, Samsung avait signifié son retour dans l’écosystème automobile, notamment sur les marchés de la connectivité et du véhicule autonome. En effet, il convient de souligner qu’Harman venait alors de se porter acquéreur de Symphony Teleca, spécialiste des logiciels, notamment automobiles, et de Red Bend, acteur incontournable pour FOTA (Firmware Over The Air) et SOTA (Software Over The Air). Par ailleurs, Samsung avait investi dans le constructeur chinois BYD, qui fabrique aussi des batteries, et noué un partenariat avec Hyundai en 2017 sur le véhicule autonome. Rappelons encore que Samsung détient toujours 19,9% de Renault Samsung Motors.Au CES, Samsung et Harman ont présenté une plateforme hardware et software ouverte et modulaire destinée à accueillir les véhicules autonomes de niveau 3 à 5. Via un système de caméra développé par Harman, sa première expression formelle sera dotée d‘un avertisseur de collision, de sortie de voie, d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un système de détection des piétons, etc. Bref, le paradis des Adas dans un environnement ouvert. "Les défis technologiques qui nous sont proposés aujourd'hui sont considérables et personne ne peut tout faire tout seul. D'où Drvline, une plateforme ouverte qui sollicite et autorise l'apport d'autres acteurs de l'écosystème automobile", assène, président et responsable de la stratégie de Samsung.Samsung a également présenté un « cockpit numérique » qui permet au conducteur de personnaliser la voiture qu‘il conduit, y compris si elle ne lui appartient pas, en utilisant le profil de son smartphone et des services d‘informatique dématérialisée. En clair, Samsung et Harman misent aussi beaucoup sur le cloud, notamment pour assurer l’interaction entre domicile et véhicule. Ce cockpit digital repose sur des écrans de taille très généreuse et explore plusieurs schémas ergonomiques possibles, tout en s’appuyant sur le système d’assistant vocal Bixby. Des négociations sont en cours avec plusieurs constructeurs.Enfin, Samsung et Harman ont démontré tout le potentiel des systèmes télématiques 5G, même si tous les marchés sont loin d’être mûrs pour cette technologie.