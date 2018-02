Du contrôle de gestion au retail

" Je suis heureux de l’arrivée de Jean-François Perrin à la tête du métier VO de PSA Retail. Ses qualités managériales que j’ai pu voir se déployer au commerce France de Peugeot aideront PSA Retail à atteindre son haut niveau d’ambition dans le VO, a déclaré Xavier Duchemin. Loïc de la Roche, pour sa part se voit confier le développement du business d’Opel & de Vauxhall, domaine dans lequel le groupe attend de PSA Retail une action exemplaire ".

Remaniement à la tête de la filiale de distribution de PSA Retail. A compter de ce 1er février 2018, Jean-François Perrin est nommé directeur métier VO et Loïc de la Roche va diriger le business Opel-Vauxhall.Jean-François Perrin, 58 ans, succède ainsi à Loïc de la Roche Kerandraon, qui, à la même date, devient directeur Business Opel-Vauxhall de PSA Retail, poste nouvellement créé.Tous deux sont rattachés directement à Xavier Duchemin, et siègent au comité de direction de PSA Retail.Jean-François Perrin est ancien élève de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, et a suivi des formations complémentaires en management d’entreprise à l’IEA de Paris et à HEC.Il débute sa carrière dans le groupe PSA en 1985 au contrôle de gestion, en tant que responsable des prévisions et de l’analyse des marges.Il occupera ensuite de nombreux postes dans un parcours qualifiant, dans les domaines industriel (à l’usine de Poissy) et en matière de ressources humaines, ainsi que de programmation, de distribution et de lancements, toujours pour Automobiles Peugeot.Il développe également une expérience Retail en dirigeant le site de Juvisy-sur-Orge en région parisienne et son profil s’enrichit d’une dimension internationale en prenant le poste d’adjoint au directeur des Opérations Iran d’Automobiles Peugeot pendant trois ans. Depuis 2008, il était responsable programmation, logistique et distribution à la direction du commerce France de Peugeot.