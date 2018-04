Nommé il y a un an directeur des marques Fiat et Abarth pour la France, Pierre-Martin Bos s’en va rejoindre le siège de l’entreprise à Turin pour prendre en charge la marque Fiat Professional pour le marché italien. Directeur d’Alfa Romeo (depuis 2012) et Jeep France (depuis 2015), Sébastien Perrais prend, lui, la direction de la suisse où il vient d’être désigné directeur général de la filiale de FCA. Ces deux départs ont donc naturellement entraîné plusieurs nominations au sein de Fiat Chrysler Automobiles France.Depuis le 1er mars 2018,. Il conserve « ses responsabilités transversales de directeur brand marketing communication, en charge de la stratégie de communication media, marketing et événementielle de l’ensemble des marques VP et VU, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de la stratégie digitale du groupe en France ». Il se épaulé par Philippe Vautier, qui conserve ses fonctions de directeur commercial Fiat et Abarth.Les marques Alfa Romeo et Jeep sont, depuis le 10 avril 2018, placées sous la responsabilité de. Ce dernier, qui est entré en 1999 au sein du groupe Italien, occupait depuis juin 2015 le poste de manager du développement commercial de Jeep sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).Enfin, Patrice Bergonzi, qui occupait le poste de directeur des ventes aux entreprises et VO début 2015, a été nommé le 1er mars 2018 directeur général des concessions de propriété MotorVillage.