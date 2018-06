"Les décisions seront prises de manière beaucoup plus décentralisée et le directoire du groupe pourra se concentrer sur les grandes orientations stratégiques. Volkswagen deviendra ainsi plus rapide, plus flexible et plus efficace, assure Herbert Diess. »

La marque Volkswagen sera ainsi chargée de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et de la région subsaharienne.

Seat sera responsable de l'Afrique du Nord, marché en pleine croissance, selon le groupe.

Audi coordonnera le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique à l'exception de la Chine, qui continuera à être gérée par le Groupe.

Škoda sera responsable de la Russie et de l'Inde et devra consolider la position du groupe sur un marché indien avec le projet « India 2.0 » et l'offensive produit des marques Volkswagen et Škoda. Les préparatifs en vue du développement et de la production locale des nouveaux modèles techniquement innovants sont déjà en cours.

Faire du groupe Volkswagen un constructeur plus rapide, plus flexible et plus efficace. C'est avec cet objectif en tête que Herbert Diess, président du directoire du groupe Volkswagen, a présenté la répartition des responsabilités de marché entre les marque du groupe.A l'international (hors d'Europe), chaque marque du groupe sera à l'avenir chargée de gérer pour l'ensemble du groupe une région clairement définie.En répartissant ainsi la responsabilité des régions, le groupe Volkswagen dit être mieux à même d’adapter rapidement et efficacement sa gamme aux exigences du marché et aux besoins des clients.Il se basera sur ses connaissances et compétences régionales et coopérera étroitement avec des partenaires locaux.La marque régionale phare sera chargée de synchroniser la stratégie du groupe pour sa région en lien avec les autres marques présentes, et de coordonner les activités des marques, les partenariats et l’exploitation des effets de synergie.