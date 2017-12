Nous avons touché le fond de la piscine en 2016 avec 1,5 million de véhicules vendus, contre 2,8 millions en 2014. Il faut savoir que le marché russe avait lourdement chuté après la crise de 2008, passant de 3 millions de voitures à 1,5 million en l’espace d’un an. Mais le redressement s’était révélé finalement très rapide. Cette fois-ci, je pense que la relance sera plus lente et progressive. Nous tablons sur un volume de 1,58 million d’automobiles en 2017 et 1,7 million en 2018. La situation demeure fragile, nous n’avons pas une vision du marché très élevé alors même que celui offre un potentiel important., alors qu’il se situe autour de 600 pour 1 000 en Europe de l’Ouest.L’économie russe reste très dépendante des énergies et c’est véritablement la chute du prix du baril de pétrole qui a provoqué cette situation compliquée. A cela sont venus s’ajouter les sanctions qui ont précipité le crash du rouble fin 2014, et ensuite la chute brutale du marché automobile. Nous sommes aujourd’hui dans une configuration économique où le rouble est stabilisé (70 pour 1 euro). Les Russes se sont adaptés à cette situation. Par ailleurs, le PIB est en croissance de 2 % en 2017 et le pays affiche un taux d’endettement très faible, sans comparaison avec celui de certains pays d’Europe de l’Ouest.Jusqu’en 2013, nous avons connu une situation assez paradoxale :Nous étions en décalage par rapport aux fondamentaux du business. Ainsi, avant même le début de la chute du marché, nous avons amorcé un plan consistant à redresser les comptes dans la région et faire du business sain et profitable. Nous avons mis en place un travail de restructuration et réduit les volumes de production dans notre usine de Kaluga. Depuis le premier semestre 2017, nous ne sommes plus dans le rouge.L’outil a été configuré pour fabriquer jusqu’à 125 000 véhicules par an mais aujourd’hui nous sommes, dont 20 000 sont des Outlander, dans le cadre de la co-entreprise avec Mitsubishi, et 5 000 des véhicules PSA (Citroën C4 et Peugeot 408). Avec l’arrivée des Jumpy et Expert , qui seront proposés en version utilitaires et ludospace, nous pouvons imaginer ajouter 10 000 unités de plus en année pleine. L’utilitaire constitue le premier pilier de reconquête de PSA en Russie. Par ailleurs, Mitsubishi va relancer son Pajero sur le marché, qui avait été gelé pendant un an. Au total, selon l’évolution du marché,Mais l’objectif reste de configurer l’usine de manière à assurer une production profitable et contributrice aux résultats dans la région. Nous ne voulons surtout pas connaître la même mésaventure qu’en 2013, avec des volumes à perte.Il reste de la place dans l’usine pour fabriquer d’autres voitures. Nous avons des projets en tête, mais ils ne concernent pas la marque DS. Au même titre que le 3008, le C4 Picasso et le C3 Aircross, nous allons importer le DS7 Crossback en 2018. Deux distributeurs vont d’ailleurs ouvrir les premiers DS Store à Moscou et Saint-Pétersbourg.C’est un choix qui relève d’une équation économique dans la région, et non d’une contrainte ou d’une obligation des autorités russes. Nos expériences passées nous ont montré qu’il était compliqué de lancer un produit sur un marché hors Europe de l’Ouest s’il n’était pas intégré localement. Ceci étant dit, je pense qu’un constructeur ne serait pas regardé de la même manière que ses concurrents s’il ne respectait pas ce taux de localisation.Nous devrions conclure l’exercice 2017 autour de 10 000 unités, soit une part de marché de 0,7 %. Notre ambition est d’atteindre les 3 % d’ici trois à quatre ans.Il s’agit d’un réseau exclusivement privé qui se compose de plus de 80 distributeurs à ce jour, contre plus de 100 avant la chute du marché. Il existe plusieurs configurations : des sites monomarques (Peugeot ou Citroën), bimarques ou multimarques (avec un autre constructeur). Nous avons perdu certains concessionnaires et avons identifié plusieurs grandes villes où nous devons nous implanter.Nous identifions de façon très claire trois segments : entrée de gamme, généraliste et premium. Le marché VP est principalement dominé par deux carrosseries : SUV et sedan. Avec la crise, le segment B a vraiment pris de l’importance et rebattu les cartes du marché, en raison notamment de la poussée des SUV mais aussi de la descente en gamme d’acheteurs du segment C.Les constructeurs qui sont partis ne sont toujours pas revenus et aucun indice de laisse imaginer un retour imminent.Nous pouvons imaginer un retour d’Opel via des modèles fabriqués sur une base PSA. Il faut savoir que la marque avait une bonne réputation en Russie et sa part de marché se situait entre 3 et 4 %