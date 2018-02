Après plusieurs années passées sur le continent américain, notamment au Brésil,revient en France et rejoint Grant Alexander en qualité de directeur associé. Il est également directeur de la practice des secteurs « Automobile et Transport », une fonction qui revêt une dimension internationale.Titulaire d’un MBA en Supply Chain Management et Transport Maritime, diplômé de l’EM Normandie et de Paris School of Business, Christophe Muyllaert a développé son expertise de l’executive search et du talent management en France et à l’international depuis près de 15 ans. Depuis 2004, il est spécialisé dans le secteur automobile et transport et conseille ses acteurs par rapport aux enjeux de recrutement et de performance des talents.Après avoir débuté sa carrière au sein d’un gros groupe pétrolier, où il occupe des fonctions commerciales en France et à l’international, il rejoint ensuite un constructeur automobile avec des missions de management projets et réseau. En 2009, il part au Brésil pour prendre la direction de la filiale d’un cabinet de ressources humaines pour lequel il est chargé de développer la practice automobile, dont les activités de conseil, sur l’ensemble de l’Amérique latine. Il prendra notamment la responsabilité du projet de recrutement des équipes dirigeantes de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde 2014.Au sein de Grant Alexander, il sera appelé à travailler avec, ancien DRH de Ford et président du cabinet depuis 2014. « Le cabinet est en croissance et affiche ses ambitions, comme en témoignent l’arrivée de nouveaux associés et le développement de l’expertise dans le périmètre du digital par exemple », souligne Christophe Muyllaert, avant de poursuivre : « La période est très stimulante pour revenir en France dans un cabinet de chasse, car les lignes bougent dans l’automobile, sur les versants amont et aval. Les mutations s’accélèrent et il faut pouvoir les accompagner et les piloter ». Au-delà de la chasse, spécialisée dans le top-management, voire le middle-management, des grands groupes comme des start-up, le cabinet Grant Alexander dispense aussi des prestations de conseil, de consulting et de management de transition. Par ailleurs, il fait valoir une expertise reconnue dans le management des comportements et propose des offres liées au sport de haut niveau, avec un soin particulier porté à la préparation mentale notamment, via la méthodologie « Athlete thinking ». « Le cabinet a su faire évoluer son modèle et il a une véritable réactivité, rendue possible grâce à sa taille intermédiaire. Nous avons assurément de belles choses à accomplir dans les années à venir », indique Christophe Muyllaert.