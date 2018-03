13 000 véhicules loués chez Citroën en 2017

Expérimenté en 2017 dans une quarantaine de points de vente Citroën en France, le service de location Rent&Smile, développé en marque blanche par Ucar, est désormais accessible à l’ensemble des distributeurs du réseau (350 succursales et concessionnaires et 1 700 agents). L’agence est identifiée au sein du point de vente par un habillage spécifique. Le distributeur doit désigner une personne pour s'en occuper et proposer en location entre 10 et 20 modèles (VP et VUL), selon le potentiel du marché local. Citroën indique que les nouveaux modèles sont proposés à la location dans le mois suivant le lancement.Les particuliers peuvent choisir, réserver et payer la location sur le site fr-rentandsmile.citroen.com. Le paiement s’effectue via la solution e-paiement lancée par Banque PSA Finance.Pour la location sur une journée d’une C1 (pour 100 km), le prix démarre à 36€. Il grimpe à 92€ pour le week-end (600 km). Pour un Citroën SpaceTourer 9 places, le tarif s’élève à 95€ pour une journée. Le prix n’inclut pas le carburant, le pack « sérénité » ainsi que les kilomètres et jours supplémentaires. Le véhicule appartenant au concessionnaire, il ne peut pas être restitué par l’automobiliste dans un autre point de vente.En 2017, dans le cadre de la phase de test,, sur des durées supérieuresEn 2018, l’offre Rent&Smile sera également lancée en, via d’autres loueurs locaux. Le déploiement dans d’autres pays se poursuivra en 2019.